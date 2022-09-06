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Россия и Мьянма начнут сотрудничество по мирному атому

Россия и Мьянма начнут сотрудничество по мирному атому

На Восточном экономическом форуме представители России и Мьянмы подписали дорожную карту о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях на 2022-23 годы, включая возможность строительства атомной электростанции для Мьянмы.

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