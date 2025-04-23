"Никаб не запрещен, не надо было трогать таджиков, русская сама виновата": У приезжих нашлись защитники

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Евгения Болотова
Я надену никаб и никто не узнает, где гуляла вчера, где гуляю сейчас… Моё время пока ещё не настало, но я знаю: наступит мой праздничничный час. Вспоминая тогда, вы попрётесь проверить, кто скрывался под чёрной вдовьей фатой, но вам цифра не даст моё фото и мерить уже буду я площадь за вашей страной...
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52 мин.
сергей дружкин
нигде в мире даже арабам запрещено носить никабы а  в россии можно чтобы удобно замаскироваться террористам выполнять дела!
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36 мин.
BB
Belitskyi Belitskyi
Одно не понятно в большинстве мусульманских стран никаб запрещен, а у нас у депутатов и чиновников правительства, особое мнение противоположное мнению российского  народа. Почему законодательно не запретят, чтобы у этих не было юридических лазеек
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10 мин.
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