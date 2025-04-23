"Никаб не запрещен, не надо было трогать таджиков, русская сама виновата": У приезжих нашлись защитники

Евгения Болотова

Я надену никаб и никто не узнает, где гуляла вчера, где гуляю сейчас… Моё время пока ещё не настало, но я знаю: наступит мой праздничничный час. Вспоминая тогда, вы попрётесь проверить, кто скрывался под чёрной вдовьей фатой, но вам цифра не даст моё фото и мерить уже буду я площадь за вашей страной...