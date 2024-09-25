Зарядка - важный ритуал для бодрости и энергичности

Зарядка - важный ритуал для бодрости и энергичностиБудить вас будет главный тренер борной Крыма по бодибилдингу Татьяна ДементьеваЕё комплекс упражнений помогает активировать тело после сна и настроиться на продуктивный день@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .