Аналитики рассуждают о «странных рейсах» между Москвой и Пхеньяном

Россия и КНДР продолжают контакты, которые не отражаются в сообщениях государственных СМИ. Об этом сообщают западные, украинские и азиатские информационные и мониторинговые ресурсы, рассуждая о «странных рейсах» и «подозрительных самолетах».
Россия и КНДР продолжают контакты, которые не отражаются в сообщениях государственных СМИ. Об этом сообщают западные, украинские и азиатские информационные и мониторинговые ресурсы, рассуждая о «странных рейсах» и «подозрительных самолетах».
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