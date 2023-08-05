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Аналитики рассуждают о «странных рейсах» между Москвой и Пхеньяном

Аналитики рассуждают о «странных рейсах» между Москвой и Пхеньяном

Россия и КНДР продолжают контакты, которые не отражаются в сообщениях государственных СМИ. Об этом сообщают западные, украинские и азиатские информационные и мониторинговые ресурсы, рассуждая о «странных рейсах» и «подозрительных самолетах».

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