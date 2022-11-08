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Сотни килограммов гуманитарной помощи участникам СВО собрали профактивисты Уссурийска

Сотни килограммов гуманитарной помощи участникам СВО собрали профактивисты Уссурийска

Представители профсоюзов образования, жизнеобеспечения и авиаремонтников Уссурийского городского округа собрали гуманитарную помощь для приморцев, участвующих в специальной военной операции.

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