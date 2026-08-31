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Трамвай снова "уехал", но обещал вернуться! Что происходит со строительством трамвайной ветки в Краснодаре?

Трамвай снова "уехал", но обещал вернуться! Что происходит со строительством трамвайной ветки в Краснодаре?

Строительство западной трамвайной линии Краснодара вновь перенесли. Активные работы планируют возобновить только в первой половине 2027 года, хотя еще летом власти рассчитывали вернуть строителей на объект осенью 2026-го.

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