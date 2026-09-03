Путин: демография – это что-то на грани науки и искусства

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы повышение рождаемости являются одними из главных для государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-главу разведк...
- ЛЛ Спасатели нашли з...
- ЛЛ Собянин: за 6,5 ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым