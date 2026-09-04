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Нефть Brent закрыла неделю на уровне 95 долларов

Нефть Brent закрыла неделю на уровне 95 долларов

Дисконт между ценами на нефть BRENT и URALS составляет 10-15 долларов за баррель. Торговля ведется на международных биржах, таких как NYMEX и ICE, а также региональных, включая СПбМТСБ.

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