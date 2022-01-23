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Я.Кедми: Если бы у Израиля были деньги, Россия и ему продавала бы оружие(видео)

Я.Кедми: Если бы у Израиля были деньги, Россия и ему продавала бы оружие(видео)

Военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ITON.TV высказывает своё мнение о причинах разногласий в израильском политическом, военном и разведывательном сообществе на новую ядерную сделку с Ираном и на перспективы военного решения проблемы иранской ядерной программы, комментирует телефонный разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, посвящённый иранской ядерной угрозе, а также даёт оценку ожидаемому на днях подписанию соглашения о поставках Россией Ирану самых современных видов вооружений на сумму 10 млрд долларов.

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