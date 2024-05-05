WSJ: кредиторы начали требовать с Украины выплат по госдолгу впервые с 2022 года Кредиторы начали требовать с Украины выплат по госдолгу впервые с 2022 года, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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