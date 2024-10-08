Более 2,5 млн рублей на реализацию социальных проектов получили нижегородские студенты на форуме «СОобщество»

Более 165 лидеров и активистов студенческих советов ссузов из 56 учебных заведений Нижегородской области объединил форум лидеров студенческих сообществ «СОобщество», который проходил с 4 по 7 октября в Городецком муниципальном округе.
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