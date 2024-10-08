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Нижегородская правда

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Более 2,5 млн рублей на реализацию социальных проектов получили нижегородские студенты на форуме «СОобщество»

Более 2,5 млн рублей на реализацию социальных проектов получили нижегородские студенты на форуме «СОобщество»

Более 165 лидеров и активистов студенческих советов ссузов из 56 учебных заведений Нижегородской области объединил форум лидеров студенческих сообществ «СОобщество», который проходил с 4 по 7 октября в Городецком муниципальном округе.

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