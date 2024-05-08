Глава СВР Нарышкин: идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Как заявил в разговоре с РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в данный момент ведется расследование для выявления причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле» лиц, находящихся за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии