Ольга Орлова раскрыла свои отношения с алкоголем

Певица Орлова заявила, что пьет сколько хочет Исполнительница рассказала, при каком условии может выпить вино Фото: открытые источники Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова откровенно рассказала о своих привычках, касающихся употребления спиртного.