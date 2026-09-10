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«Я тебя могну»: что это значит и как возник новый глагол

«Я тебя могну»: что это значит и как возник новый глагол

Фраза «я тебя могну» (от английского to mog) пришла из интернет-сленга о сравнении внешности. В русском языке у заимствования появились формы «могать», «могнуть», «могнул», «замогал» и другие.

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