Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Минус еще один либерал

Минус еще один либерал

Гений про злодейства Страшную новость принес я в твой дом, Надежда. Зови детей! Я прочитала, что Константин Эггерт отказался от паспорта РФ, и у меня прямо опустились почки, понимаете? Ну и руки тоже, как же без них.

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