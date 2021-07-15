Монти Уильямс: «С Крисом Пол все в порядке с точки зрения физики»

Главный тренер «Санз» Монти Уильямс прокомментировал неудачное выступление лидера команды Криса Пола в четвертом матче финальной серии против «Бакс» (103:109, 2-2).
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