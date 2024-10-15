На П. Дидди был подан еще один иск по обвинению в изнасиловании

Американский рэп-исполнитель П. Дидди, настоящее имя которого Шон Комбс, оказался в центре нового скандала после того, как против него было подано еще два новых гражданских иска по обвинению в изнасиловании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии