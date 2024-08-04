Заработок принца Уильяма: сколько денег приносит сыну короля Британии его поместье

Старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены Дианы – Уильям Артур Филипп Луи, более известный как принц Уэльский, может похвастаться тем, что заработал в минувшем финансовом году огромную сумму денег.
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