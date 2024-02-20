TOI: ВВП Израиля упал на 19,4% из-за войны с ХАМАС

Вооруженный конфликт с представителями радикальной палестинской группировки ХАМАС послужил причиной для снижения ВВП Израиля на 19,4% в годовом выражении в соответствии с итогами четвертого квартала 2023 года.
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