Угнавший из СССР в Японию самолет МиГ-25 летчик-предатель Беленко умер в США

Перебежчик умер в сентябре, а некролог появился спустя некоторое время в газете Washington Post.Угнавший из СССР в Японию в 1976 году самолет МиГ-25 76-летний летчик-предатель Виктор Беленко незаметно умер в США в сентябре, а некролог появился спустя некоторое время в Washington Post.