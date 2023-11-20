Угнавший из СССР в Японию самолет МиГ-25 летчик-предатель Беленко умер в США

Перебежчик умер в сентябре, а некролог появился спустя некоторое время в газете Washington Post.Угнавший из СССР в Японию в 1976 году самолет МиГ-25 76-летний летчик-предатель Виктор Беленко незаметно умер в США в сентябре, а некролог появился спустя некоторое время в Washington Post.
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