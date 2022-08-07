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Хесус Медина: «В США зрители даже не знают, кто с кем играет, а в России люди более страстные и влюбленные в игру»

Хавбек ЦСКА Хесус Медина сравнил отношение к футболу в России и США. – Ты много играл в МЛС, в чем отличие русских и американских фанатов? – Они очень разные.

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