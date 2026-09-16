В Екатеринбурге открыли детскую площадку в стиле дымковской игрушки

В Преображенском парке Екатеринбурга открылась детская площадка, оформленная в стиле дымковской игрушки: чудо-печка, карусель-ярмарка и качели-коромысла — всё в народной росписи.
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