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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков забил буллит в серии с «Тампой», но остался без очков в 3-й игре подряд. У него 4 броска в створ, 4 промаха, 2 потери и «минус 1» за 19:49

Форвард «Филадельфии» помог своей команде обыграть «Тампу» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ, реализовав попытку в послематчевой серии бросков.

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