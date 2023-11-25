В Смоленске уволили директора «Горводоканала»

Стало известно, кто сменил Алексея Смоленского на посту руководителя коммунального предприятия С 25 ноября уволен генеральный директор смоленского муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» Алексей Смоленский.
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