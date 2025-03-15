Конюхов за 100 дней в океане на весельной лодке прошел около половины пути

t.me/Фёдор Конюхов Путешественник Федор Конюхов уже сто дней на весельной лодке "Акрос" добирается от Южной Америки через Атлантический и Индийский океаны в Австралию, он прошел около половины пути, сообщается в телеграм-канале экспедиционного штаба.