Быстро,вкусно,в тренде!!! эпизод №1473

Обратите внимание: Салат Венеция, готовим быстро и вкусно. Привет дорогие друзья, меня зовут Алексей, я готовлю разные вкусные и простые блюда, у меня есть еще сайт на ютубе, называется ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА там у меня больше 1400 выдео разных направлений рецептов ,есть там плейлисты с разделами, я уверен вы точно подберете себе блюдо на любой вкус, я очень стараюсь для вас ,если вам интересно заходите и на ютубе сайт буду очень рад с вами подружится, там же можете оставить мне комментарий, с радость на него отвечу ,еще друзья попрошу вас писать комментарии и ваши пожелания ,вместе с вами и прекрасным настроением всегда, на приготовлении сегодня у нас будет простой и быстрый салат начнем корейской морковки возьмем если много жидкости дадим стечь отварные куриные яйца нарезаем небольшим кубиком некрупно нарезаем крабовые палочки и в салат вот и немного сыра натрем на терке, по желанию солим, перчим и заправляем майонезом и подаем, просто, быстро и вкусно, друзья мы с вами приготовили очередную вкусняшку, я надеюсь она очень вам понравится, я очень старался ,пожалуйста не судите строго ,я еще учусь ,приятного всем аппетита, доброго здравия и до скорых встреч ,как всегда ,полное видео приготовления мною этого рецепта, да еще со всеми подробностями, граммовками и разными мелочами можно ТУТ #в тренде #быстрый салат #салат с сыром #салаты рецепты #вкусный салат #салат на праздник #салат на вкладке # Больше интересных статей здесь: Салаты.