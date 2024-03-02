В ФРГ заподозрили Шольца во лжи по Taurus из-за записи беседы немецких офицеров

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может лгать, заявляя о невозможности предоставления Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет Taurus из-за того, что это потребовало бы прямого участия немецких военных инструкторов в настройке необходимого оборудования на территории Украины.
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