США призвали Иран закончить обмен ударами с Израилем

США призывают Иран отказаться от ответной реакции на атаку Израиля и закончить обмен ударами. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
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