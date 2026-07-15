Машинная обработка медицинских инструментов: взгляд изнутри на пять переменных качества

Я часто задумываюсь о том, насколько изменился мой подход к безопасности пациентов за годы работы. Раньше стерилизация казалась финальной точкой, своеобразным магическим барьером, который перечеркивает все предыдущие ошибки.
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