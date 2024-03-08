Глава ФЛГР Вяльбе: во время гонок в Сочи серьезно пострадали три лыжницы

Несколько лыжниц получили ушибы и травмы во время гонки в рамках Спартакиады в Сочи. Из-за снежной бури соревнования перенесли на 9 марта, сообщила «360» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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