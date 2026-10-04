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Мировое обозрение

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Дайджест событий за неделю. 04 октября 2026

Дайджест событий за неделю. 04 октября 2026

Главное в тезисах: Валдайский сигнал: Владимир Путин на форуме в Валдае публично закрыл тему новых «минских» и «стамбульских» компромиссов, назвав слепое доверие позднего руководства СССР к Западу стратегической ошибкой.

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