ИКИ РАН: в четверг началась вторая в июле магнитная буря

Магнитная буря минимального уровня интенсивности (G1) началась в четверг, она стала второй за июль. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
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