Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь 311 дронов ВСУ на территории РФ

В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 311 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Макгрегор: Зеленс...
- ГБ Киев поглотила ть...
- ГБ Последний удар по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым