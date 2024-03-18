Антонов: Запад начнет считаться с РФ только после ее победы в СВО

Запад начнет считаться с Россией только после ее полной победы в спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов во время беседы с журналистами по завершении работы избирательного участка в посольстве.
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