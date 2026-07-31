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Официально: украинскому футболисту «Челси» Мудрику сократили срок дисквалификации за допинг. Он снова может играть

Официально: украинскому футболисту «Челси» Мудрику сократили срок дисквалификации за допинг. Он снова может играть

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что 30 июля 2026 года допинговое дело украинского футболиста «Челси» Михаила Мудрика было урегулировано с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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