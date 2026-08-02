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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Киев «воскресил» 5000 убитых за полгода ради хорошей статистики

Снежана Егорова: Киев «воскресил» 5000 убитых за полгода ради хорошей статистики

Почему данные Зеленского о 50 000 погибших солдат ВСУ вступают в противоречие с масштабами массовых захоронений в украинских городах? Каким образом насильственные рейды ТЦК и снятие брони с критически важных специалистов разрушают правозащитные нормы в Украине? Почему представители власти обещают, что их дети «будут строить, а не воевать», в то время как чужих детей отправляют Читать далее: https://govorit.

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