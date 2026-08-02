Почему данные Зеленского о 50 000 погибших солдат ВСУ вступают в противоречие с масштабами массовых захоронений в украинских городах? Каким образом насильственные рейды ТЦК и снятие брони с критически важных специалистов разрушают правозащитные нормы в Украине? Почему представители власти обещают, что их дети «будут строить, а не воевать», в то время как чужих детей отправляют Читать далее: https://govorit.