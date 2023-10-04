Больше всего случаев жестокого обращения с животными зарегистрировано в Алматинской области - исследование

Число преступлений, совершенных живодерами, растет в Казахстане, передает inAlmaty.kz. Как сообщили аналитики ranking, за 8 месяцев 2023 года в едином реестре досудебных расследований по стране было зарегистрировано 62 уголовных правонарушения по статье «Жестокое обращение с животными» — на 34,8% больше, чем в прошлом году.