«Семь ангелов»: жители Краснодара несут цветы в память о жертвах атаки БПЛА под Геленджиком

В Краснодаре появился стихийный мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке У собора Александра Невского в Краснодаре жители начали приносить цветы в знак скорби по погибшим в результате атаки беспилотника на пляж в Архипо-Осиповке.
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