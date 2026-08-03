«Семь ангелов»: жители Краснодара несут цветы в память о жертвах атаки БПЛА под Геленджиком

В Краснодаре появился стихийный мемориал в память о погибших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке У собора Александра Невского в Краснодаре жители начали приносить цветы в знак скорби по погибшим в результате атаки беспилотника на пляж в Архипо-Осиповке.