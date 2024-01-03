Канада вылетела в 1/4 МЧМ, «Бирмингем» уволил Руни после 15 матчей, 830-й гол Овечкина, Надаль выиграл 1-й матч за 11 месяцев, Перес хочет в «Реал» и Мбаппе, и Холанда и другие новости