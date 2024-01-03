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Не только о футболе

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Канада вылетела в 1/4 МЧМ, «Бирмингем» уволил Руни после 15 матчей, 830-й гол Овечкина, Надаль выиграл 1-й матч за 11 месяцев, Перес хочет в «Реал» и Мбаппе, и Холанда и другие новости

Канада вылетела в 1/4 МЧМ, «Бирмингем» уволил Руни после 15 матчей, 830-й гол Овечкина, Надаль выиграл 1-й матч за 11 месяцев, Перес хочет в «Реал» и Мбаппе, и Холанда и другие новости

1. Канада вылетела в четвертьфинале МЧМ впервые с 2019 года, проиграв Чехии. Чехи забили победный гол за 11 секунд до конца 3-го периода.

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Комментарии
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Лена Мисько
Большой игровой день 🏒
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23 час.
КУАТ
Самые тяжёлые 64 шайбы.
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19 час.
Лена Мисько
мне кажется этот рекорд ему уже не покорится
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17 час.

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