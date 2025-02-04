Бийчанина будут судить за убийство пристававшей к нему 82-летней пьяной женщины

Семь лет мужчина скрывался от правосудия в другом регионе В Алтайском крае 65-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в особо тяжком преступлении, совершенном в 2017 году, сообщает региональный СК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии