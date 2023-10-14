С воскресенья в Подмосковье повышается стоимость проезда в электричках на 10%

Проезд в одной тарифной зоне будет стоить 33 рубля вместо 30.С воскресенья, 15 октября, в Подмосковье повышается стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения на 10%, сообщает региональный Комитет по тарифам.
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