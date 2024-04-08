В Алтайском крае возбуждено шесть уголовных дел в отношении группы барнаульцев, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков

Сотрудники отдела по противодействию этнической наркопреступности и контрабанде наркотиков УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали группу, в состав которой входили трое жителей Барнаула: двое мужчин, 1976 и 1999 годов рождения, и женщина 1982 года рождения, которые занимались сбытом наркотических средств.
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