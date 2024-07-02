SANA: Советник Асада Луна аш-Шибль попала в реанимацию после ДТП

Советник лидера Сирийской Арабской Республики Башара Асада Луна аш-Шибль попала в автоаварию. В настоящее время она находится в реанимации, передает агентство SANA, ссылаясь на политическую и информационную службу канцелярии Асада.
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