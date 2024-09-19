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  • Вениамин
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С чем приготовить голубцы: рецепты вкусных и полезных блюд

Голубцы с мясным фаршем и рисом Для таких классических голубцов вам понадобятся: 1 большой кочан капусты 500 г фарша (говядина, свинина или их смесь) 1/2 стакана риса 1 луковица, мелко нарезанная 2 зубчика чеснока, измельченные 2 столовые ложки томатной пасты 1 столовая ложка растительного масла 1 стакан говяжьего бульона Соль и перец по вкусу Пошаговое […].

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