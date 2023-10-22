«Форте» в концовке вырвал победу над «Текстильщиком» в матче Второй лиги

Таганрогский «Форте» дома переиграл с минимальным счетом ивановский «Текстильщик» в матче 15-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» 21 октября на стадионе «Форте Арена» в Таганроге.
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