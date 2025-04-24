Аналитики зафиксировали скачок спроса на продукты и товары для шашлыков в апреле

Продажи мясных полуфабрикатов, в том числе для шашлыков, в апреле выросли на 30% год к году, реализация мангалов в деньгах увеличилась на 62% к марту, шампуров и розжига — на треть, угля — на 92%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и торговые сети.