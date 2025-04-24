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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Аналитики зафиксировали скачок спроса на продукты и товары для шашлыков в апреле

Аналитики зафиксировали скачок спроса на продукты и товары для шашлыков в апреле

Продажи мясных полуфабрикатов, в том числе для шашлыков, в апреле выросли на 30% год к году, реализация мангалов в деньгах увеличилась на 62% к марту, шампуров и розжига — на треть, угля — на 92%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков и торговые сети.

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