Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Георгий Корнев
    Это ты проталкиваешь точку зрения чиновников, а не власти. Читай конституцию. Носителем суверенитета и единственным и...Семья подростка и...
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Какого числа отмечается День полиции?

Какого числа отмечается День полиции?

Каждый год в ноябре отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. За более чем 100 лет своего существования органы внутренних дел претерпели немало изменений — и сегодня День сотрудника органов внутренних дел можно по праву считать праздником с богатой историей.

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