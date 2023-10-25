Какого числа отмечается День полиции?

Каждый год в ноябре отмечается День сотрудника органов внутренних дел России. За более чем 100 лет своего существования органы внутренних дел претерпели немало изменений — и сегодня День сотрудника органов внутренних дел можно по праву считать праздником с богатой историей.
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