Вернувшаяся в Россию Варум расплакалась на "Новой волне"

Вернувшаяся в Россию Анжелика Варум не смогла справиться с эмоциями на "Новой волне-2026" в Казани. Певица, которая в последние годы почти исчезла из публичного пространства и редко выходит в свет, расплакалась прямо во время репетиции.
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