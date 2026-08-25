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Утро.ru

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Вернувшаяся в Россию Варум расплакалась на "Новой волне"

Вернувшаяся в Россию Варум расплакалась на "Новой волне"

Вернувшаяся в Россию Анжелика Варум не смогла справиться с эмоциями на "Новой волне-2026" в Казани. Певица, которая в последние годы почти исчезла из публичного пространства и редко выходит в свет, расплакалась прямо во время репетиции.

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