Эксперты предупредили россиян о новом способе обмана мошенниками

Юрист Иван Соловьев рассказал о новом способе, с помощью которого мошенники обманывают людей. Новый метод обмана заключается в том, что жертве пишет или звонит мошенник, представляющийся сотрудником банка.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии