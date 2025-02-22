Ветераны СВО проводят просветительскую работу с молодежью Поморья

В Архангельской области ветераны специальной военной операции активно включились в просветительскую и патриотическую деятельностьВстречи со школьниками и студентами организует Российское общество «Знание» при поддержке правительства региона и фонда «Защитники Отечества».
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